Минниханов призвал татарстанцев не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19

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На совещании в Кабинете министров Татарстана глава республики Рустам Минниханов призвал жителей региона не расслабляться и помнить о риске заражения COVID-19.
По мнению Минниханова, татарстанцам необходимо по-прежнему строго соблюдать все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором. Они не должны смягчаться. Ношение масок, обработка рук и вакцинация против гриппа должны оставаться обязательными процедурами.
Более того, Президент РТ подчеркнул, что должностных лиц за несоблюдение правил безопасности нужно жестко наказывать. И это несмотря на положительные показатели темпа прироста – сейчас он в республике составляет 0,3%. Поводом для успокоения такой факт являться не должен, считает руководитель РТ. Он напомнил о предстоящем подъеме заболеваемости гриппом, а также добавил о втором транше вакцин.