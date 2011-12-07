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Минниханов призвал татарстанцев не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19

Президент РТ подчеркнул, что должностных лиц за несоблюдение правил безопасности нужно жестко наказывать.

На совещании в Кабинете министров Татарстана глава республики Рустам Минниханов призвал жителей региона не расслабляться и помнить о риске заражения COVID-19.

По мнению Минниханова, татарстанцам необходимо по-прежнему строго соблюдать все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором. Они не должны смягчаться. Ношение   масок, обработка рук и вакцинация против гриппа должны оставаться обязательными процедурами.

Более того, Президент РТ подчеркнул, что должностных лиц за несоблюдение правил безопасности нужно жестко наказывать. И это несмотря на положительные показатели темпа прироста – сейчас он в республике составляет 0,3%. Поводом для успокоения такой факт являться не должен, считает руководитель РТ. Он напомнил о предстоящем подъеме заболеваемости гриппом, а также добавил о втором транше вакцин. 

КВ
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