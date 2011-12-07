Музыканты Манижи за несколько минут до выступления в Казани застряли в лифте

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Команда певицы и участницы шоу «Евровидение» Манижи за несколько минут до концерта застряли в лифте. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.
«О Господи, что там происходит?», — сказала певица.
Вытащить музыкантов удалось быстро, и выступление в Казани состоялось.
Напомним, что Манижа стала хедлайнером фестиваля народов Поволжья, который проходит 25 и 26 сентября.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти города потратят 1,6 млн рублей на выступление Манижи в столице Татарстана.