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Путин предложил подумать над еще одним ЧМ по футболу в России

Президент страны заявил, что верит в российские футбольные команды.

Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий предложил подумать над проведением еще одного Чемпионата мира по футболу в России.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира», — заявил Путин.

Также Президент отметил победу команды по мини-футболу на прошедшем чемпионате мира.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Путин отметил победу олимпийской чемпионки Марты Мартьяновой.

КВ
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