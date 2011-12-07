Путин предложил подумать над еще одним ЧМ по футболу в России

Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий предложил подумать над проведением еще одного Чемпионата мира по футболу в России.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира», — заявил Путин.

Также Президент отметил победу команды по мини-футболу на прошедшем чемпионате мира.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Путин отметил победу олимпийской чемпионки Марты Мартьяновой.