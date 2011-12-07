Казанскую «Чашу» окружили танки и БТР

Около десятка танков, бронетранспортеров и другой военной техники окружили Центр семьи «Казан». Здесь 27 октября пройдет акция «Служба по контракту — твой выбор!».«Территорию парковки возле “Чаши” занимает десяток военной техники — танки модификаций Т-72 и Т-80, боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-90, боевая техника времен ВОВ — гвардейский реактивный миномет БМ-13 (“Катюша”) и танк Т-34. Здесь же представлены самоходная артиллерийская установка и военная кухня», — сообщил корреспондент «Татар-информ» Дмитрий Киселев с места событий.25 октября парковка возле Центра семьи «Казан» перекрыта. На ней выстроились люди в военной форме. Здесь же сооружена сцена из металлического каркаса.ИА «Татар-информ» ранее сообщало, что агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» пройдет в субботу с 10 до 16 часов. У Центра семьи «Казан» будет организовано выступление авиационной группы «Стрижи» на самолетах «Миг-29», десантирование четверых парашютистов, концерт популярного рэпера Натана и полевая кухня.На площадке у «Чаши» также представят экспозицию вооружения и электронный тир, организуют мастер-классы по рукопашному бою. В рамках мероприятия кандидаты смогут пройти отбор на военную службу по контракту. Все мероприятия акции — бесплатные.