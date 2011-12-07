Минздрав РТ прокомментировал разницу в данных о смертности от COVID-19

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Минздраве Татарстана объяснили разницу в данных о смертности от COVID-19. Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков пояснил, что информация на портале стопкоронавирус.рф отличается от информации, которая опубликована на сайте Минздрава РТ отличается из-за скорости подачи данных.
«Вопрос в скорости подачи данных, в их полноценности. Все разобщенности все равно сравняются», — сказал замминистра.
Напомним, что на портале стопкоронавирус.рф написано, что всего в РТ умерли от COVID-19 105 человек, по республиканским данным — 107.