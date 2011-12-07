Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минздрав РТ прокомментировал разницу в данных о смертности от COVID-19

Дело в скорости подачи данных.

В Минздраве Татарстана объяснили разницу в данных о смертности от COVID-19. Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков пояснил, что информация на портале стопкоронавирус.рф отличается от информации, которая опубликована на сайте Минздрава РТ отличается из-за скорости подачи данных. 

«Вопрос в скорости подачи данных, в их полноценности. Все разобщенности все равно сравняются», — сказал замминистра. 

Напомним, что на портале стопкоронавирус.рф написано, что всего в РТ умерли от COVID-19 105 человек, по республиканским данным — 107. 

КВ
Лента новостей