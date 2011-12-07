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Мэрия Казани окажет помощь 315 семьям, где воспитываются дети-инвалиды

Мэрия Казани окажет помощь 315 семьям, где воспитываются дети-инвалиды
В рамках Декады инвалидов, которая начнется 1 декабря, единовременную материальную помощь из городской казны получит 315 семей, где воспитываются дети-инвалиды. Общая сумма – 1 млн рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии Казани.
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