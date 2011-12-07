Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Горкиноско-Ометьевском лесу детей с диагнозом ДЦП покатают на специализированных снегокатах

В рамках декады инвалидов в Казани состоятся спортивные состязания.
5 декабря начнется акция «День здоровья на лыжах». Ее участниками станут воспитанники коррекционных школ и школ-интернатов – всего 300 детей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. В Горкиноско-Ометьевском лесу для детей с диагнозом ДЦП будет организовано бесплатное катание на специализированных снегокатах.
КВ
Лента новостей