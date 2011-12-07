В Горкиноско-Ометьевском лесу детей с диагнозом ДЦП покатают на специализированных снегокатах

5 декабря начнется акция «День здоровья на лыжах». Ее участниками станут воспитанники коррекционных школ и школ-интернатов – всего 300 детей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. В Горкиноско-Ометьевском лесу для детей с диагнозом ДЦП будет организовано бесплатное катание на специализированных снегокатах.