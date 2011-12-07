На КВЗ рост производительности труда увеличился на 33%

На Казанском вертолетном заводе производительность труда в цехе изготовления вертолетных лопастей увеличилась на 33% благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба минпромторга РТ.

«Одна из основных проблем, над которой мы работали, это простои намоточного станка. Мы предложили изготовить специальную подложку для хранения оправки после подготовки. Кроме того, рекомендовали добавить дополнительные штрих-коды для объективного отображения причин простоя», — пояснил руководитель проекта ФЦК Алексей Болотов.

Он рассказал, что в рамках оптимизации также «была организована бригадная схема работы на станке и разработана карта синхронизированных работ на участке намотки лонжерона» и обеспечена беспрерывная работа станка. За счет снижения времени изготовления одной единицы продукции, стал возможен рост производительности.

На данный момент завод за месяц производит на 80% больше лопастей для вертолетов Ми-38 — 18 (ранее — 10). Предприятие планирует повысить данный показатель до 28. Ранее процесс изготовления одной детали занимал 90 суток, сейчас — 60 дней.

«За время реализации национального проекта на пилотном потоке изготовления лопастей численность персонала увеличилась на 47%. Рост связан с увеличением плана производства. Несмотря на пандемию, из-за которой были сдвинуты сроки реализации проекта, мы получили ощутимый эффект. Так, сегодня на пилотном участке намотки лонжеронов производительность труда повысилась на 33%. Следующий этап — распространить полученный опыт применения программы и на другие участки производства, требующие особого внимания», — отмечается в сообщении.

Напомним, в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют 94 предприятия республики. Предполагается, что к 2024 году число участников увеличится до 350.