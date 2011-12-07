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Подведены итоги конкурса детского рисунка «Моя семья»

14 декабря состоялось заседание жюри, на котором определились победители. 23 декабря прошло награждение победителей и новогоднее представление с детьми - участниками конкурса, жюри, партнерами.
В конце 2017 года президент РФ В.В. Путин объявил о реализации в 2018-2027 годах национального проекта «Десятилетие детства». В рамках данного проекта Торгово-промышленная палата Республики Татарстан совместно с  Российской академией художеств объявила  старт  конкурсу детского рисунка «Моя семья». Цель конкурса - раскрыть художественные способности детей, их природную фантазию, а также охватить  более широкую аудиторию республики информацией о деятельности и возможностях Торгово-промышленной палаты РТ.  Победители конкурса:с 3 до 7 лет, номинация «Моя семья – мой мир»1 место      Фаттахов Шамиль , 6 лет 2 место    Шакирзянова Мадина, 5 летМаксимов Милан, 7 лет3 место    Платонова Маша, 4,5 годаХарисова Амира, 5 летСафина Иванна, 6 летс 8 до 11 лет, номинация «Моя семья – мое будущее»1 место     Хакимова Эльза, 9 лет2 место     Низамутдинова Аурика, 8 лет Седелкина Ангелина. 11 лет3 место      Александров Андрей, 9 летКаримуллина Аделина, 10 лет Зиганшина Алина, 10 летс 12 до 14 лет, номинация «Мы – предприниматели»1 место     Подгородов Максим, 14 лет2 место     Парамонова Екатерина. 12 летЛебедева Полина, 12 лет3 место    Угарина Екатерина, 14 летМифтахова Лия, 13 летВолкова Анастасия, 13 лет
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