Подведены итоги конкурса детского рисунка «Моя семья»

В конце 2017 года президент РФ В.В. Путин объявил о реализации в 2018-2027 годах национального проекта «Десятилетие детства». В рамках данного проекта Торгово-промышленная палата Республики Татарстан совместно с Российской академией художеств объявила старт конкурсу детского рисунка «Моя семья». Цель конкурса - раскрыть художественные способности детей, их природную фантазию, а также охватить более широкую аудиторию республики информацией о деятельности и возможностях Торгово-промышленной палаты РТ. Победители конкурса:с 3 до 7 лет, номинация «Моя семья – мой мир»1 место Фаттахов Шамиль , 6 лет 2 место Шакирзянова Мадина, 5 летМаксимов Милан, 7 лет3 место Платонова Маша, 4,5 годаХарисова Амира, 5 летСафина Иванна, 6 летс 8 до 11 лет, номинация «Моя семья – мое будущее»1 место Хакимова Эльза, 9 лет2 место Низамутдинова Аурика, 8 лет Седелкина Ангелина. 11 лет3 место Александров Андрей, 9 летКаримуллина Аделина, 10 лет Зиганшина Алина, 10 летс 12 до 14 лет, номинация «Мы – предприниматели»1 место Подгородов Максим, 14 лет2 место Парамонова Екатерина. 12 летЛебедева Полина, 12 лет3 место Угарина Екатерина, 14 летМифтахова Лия, 13 летВолкова Анастасия, 13 лет