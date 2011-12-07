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Президент РТ исполнил мечту 12-летнего подростка

Минниханов прокатил подростка на КАМАЗе.

Мечту Данияра Галиева исполнил сегодня Рустам Минниханов, передает ИА «Татар- информ». 

Руководитель республики прокатил подростка на машине КАМАЗ-мастер. 

Сообщается, что Президент РТ сам был пилотом, а Данияр - штурманом.

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