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В честь Бориса Кузнецова будет названа улица

Именем Героя Советского Союза назовут улицу в Лаишевском районе.

В честь Бориса Кузнецова, ушедшего из жизни 11 ноября, будет названа улица в Лаишевском районе. Кроме того, образ героя увековечат в виде бюста. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм Президент РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня Борису Кирилловичу Кузнецову исполнилось бы 95 лет. Он олицетворял собой Великую Победу», — говорится в посте.

Бюст героя появится на территории Казанской кадетской школы-интерната. Также памятник Борису Кузнецову установят на аллее Победы.

КВ
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