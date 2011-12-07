В честь Бориса Кузнецова будет названа улица

В честь Бориса Кузнецова, ушедшего из жизни 11 ноября, будет названа улица в Лаишевском районе. Кроме того, образ героя увековечат в виде бюста. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм Президент РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня Борису Кирилловичу Кузнецову исполнилось бы 95 лет. Он олицетворял собой Великую Победу», — говорится в посте.

Бюст героя появится на территории Казанской кадетской школы-интерната. Также памятник Борису Кузнецову установят на аллее Победы.