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18-летняя Виктория Романова из Казани стала «Мисс Татарстан-2015»

Титул самой красивой девушки республики Татарстан завоевала студентка ветеринарного вуза.

Победительницей XVII Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2015» стала 18-летняя Виктория Романова из Казани. Виктория учится на первом курсе КГАВМ имени Н.Э. Баумана. В марте девушка будет представлять республику Татарстан на конкурсе «Мисс Россия-2015».В финале за корону конкурса состязались 30 девушек. Титул первой вице-мисс Татарстана получила 19-летняя Алиса Маненок из Казани, второй вице-мисс стала 18-летняя Гульчачак Акбитова из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.

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