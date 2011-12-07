В Казани отец избил пьяного сына

В Казани отец избил сына, пришедшего домой в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. 43-летний горожанин, вернувшись домой, вел себя агрессивно. Его отцу-пенсионеру это надоело и он избил отпрыска. Мужчину госпитализировали с ушибом головного мозга и переломами. Нападавшего задержал участковый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.