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В Казани отец избил пьяного сына

Пострадавшего доставили в городскую больницу.
В Казани отец избил сына, пришедшего домой в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. 43-летний горожанин, вернувшись домой, вел себя агрессивно. Его отцу-пенсионеру это надоело и он избил отпрыска. Мужчину госпитализировали с ушибом головного мозга и переломами. Нападавшего задержал участковый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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