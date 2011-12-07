Академик РАН Игорь Тарчевский: Мои ученики - мое продолжение

Открыл мероприятие председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев. Он знаком с Игорем Анатольевичем 40 лет и может рассказывать о выдающемся ученом много. Устроители встречи провели своего рода эксперимент — уложили биографию мастера в пятиминутный ролик-презентацию. О нем Игорь Тарчевский отозвался так: без лишней воды, по делу, доскональное изучение, лаконичное изложение, отсутствие искажения. При этом юбиляр добавил, что в жизни, конечно, не все было так складно да ладно, как в презентации. Были в его биографии сложности, минусы. Однако — наставление молодым изыскателям! — чем больше минусов, тем больше желание превратить их в плюсы. А это достигается постоянной работой. Сейчас Игорь Анатольевич — заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан, академик Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан, доктор биологических наук.

Юбиляр поделился не всем известными фактами из своей биографии. Он занимался не только теорией, но и практикой. Ученый уверен, не надо замыкаться в рамках одной своей лаборатории. Нужно мыслить глобально. Кстати, Игорь Анатольевич предложил создать в республике биотехнологический бизнес-инкубатор. Идея инновационная, а такие в ТПП всегда поддерживают.

Академик Тарчевский с юности был бунтарем, не искал легких путей. После университета предложили пойти проторенной тропой — заняться изучением влияния засухи. Но он решил уйти в глубины химизма фотосинтеза. Сыграло честолюбие: иностранные ученые за изыскания в этой сфере получили тогда Нобелевскую премию. А чем я хуже, подумал он, и стал первым в Казани, кто занялся этим направлением. Нобелевку пока не получил, возможно, ее возьмут последователи, замечает он. Игорь Тарчевский гордится своими учениками и говорит: «Они — мое продолжение». Подготовил 40 кандидатов и 8 докторов наук, а его ученик Гречкин избран академиком РАН.

«Как можно не проиграть сражения с возрастом, сохранить ясный ум и просто хорошо выглядеть?» — спросили молодые участники встречи. Не сдаваться, советует научный долгожитель, специалист по противодействию негативным ударам в мире растений. В мире людей тоже главное — сопротивление обстоятельствам. Оно закаляет. «Небольшой стресс вырабатывает иммунитет к более крупным. Тут мне очень помогает супруга, с ней я ежедневно получаю небольшой стресс, каждый день уже 57 лет», — с улыбкой говорит юбиляр. А если серьезно, быть в тонусе Игорю Анатольевичу всегда помогал спорт: прыжки, волейбол, баскетбол. А еще гены — род он ведет от сибирских казаков: мужчины — привыкшие к сражениям, а по женской линии — вплоть до мамы — целительницы. Вот и сражается он до сих пор с болезнями растений, чтобы в итоге здоровы были люди.

Академик Тарчевский продолжает фундаментальные исследования — ради процветания биологии и всей российской науки.

Светлана САЛМАНОВА