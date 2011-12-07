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Банк России расскажет пенсионерам о финансовой грамотности

Сотрудники Банка России расскажут на лекциях о том, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии и защищаться от мошенников. На сайте Pensionfg.ru можно выбрать удобное время и тему занятия.

Сегодня, 27 января, Банк России запускает дистанционные занятия по финансовой грамотности в рамках проекта «ПенсионФГ».  

Сотрудники Банка России расскажут на лекциях о том, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии и защищаться от мошенников. На сайте Pensionfg.ru можно выбрать удобное время и тему занятия. 

«Базовыми знаниями в области финансов должен обладать каждый гражданин, вне зависимости от возраста. Банк России предоставляет уникальную возможность повысить свой уровень финансовой грамотности всем желающим, в том числе пенсионерам», отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Важное преимущество таких курсов в нынешний непростой пандемийный период, подчеркнул управляющий – их можно посещать в онлайн-формате, находясь у себя дома.  

КВ
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