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Банки оценят платежеспособность граждан по чекам в магазинах

Нововведение планируется к концу 2021 года

Центробанк России начал разрабатывать систему транзакционного скоринга. Что такое транзакционный скоринг? Это оценка кредитоспособности гражданина, основанная на изучении суммы его покупок и класса магазинов, предприятий услуг, торговых центров, которые он посещает. Так что, например, чем больше, покупок вы делаете в дорогих магазинах, тем выше затем будут шансы получить одобрение на выдачу кредита в банке.

Это нововведение планируется ввести к концу 2021 года, уточняет портал tsargrad.tv.

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