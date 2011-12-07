Банки оценят платежеспособность граждан по чекам в магазинах

Центробанк России начал разрабатывать систему транзакционного скоринга. Что такое транзакционный скоринг? Это оценка кредитоспособности гражданина, основанная на изучении суммы его покупок и класса магазинов, предприятий услуг, торговых центров, которые он посещает. Так что, например, чем больше, покупок вы делаете в дорогих магазинах, тем выше затем будут шансы получить одобрение на выдачу кредита в банке.

Это нововведение планируется ввести к концу 2021 года, уточняет портал tsargrad.tv.