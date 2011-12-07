Шадриков: Татарстан лидирует по объему инвестиций в охрану окружающей среды среди ПФО

На протяжении нескольких лет в ПФО по объему инвестиций в охрану окружающей среды лидирует Татарстан. Об этом заявил глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.

По его словам, в общей сложности на охрану окружающей среды было направлено более 11 млрд рублей. Шадриков отметил, что сохранять лидерство позволяет ответственный подход к экологии со стороны промышленных предприятий.

Известно, что годом ранее республика участвовала в реализации четырех федеральных проектов, предусмотренных национальным проектом «Экология». В этом году Татарстан будет участвовать еще в одном — «Сохранение уникальных водных объектов».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что президент РТ поручил направлять инвестиции не только в крупные города и районы, но и в села.