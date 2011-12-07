Стало известно, в каких сферах чаще всего следят за конкурентами

Социальные сети давно уже стали главным источником новостей не только из личной жизни россиян, но и из жизни, а также коммерческой деятельности крупных предприятий и небольших компаний.

При этом стоит отметить, что за соцсетями компаний-конкурентов чаще следят пиарщики, маркетологи и аудиторы, реже всего — медсестры и бухгалтеры. Так, на соцсети конкурирующих компаний подписаны по 38% PR-менеджеров и маркетологов, 37% аудиторов. Соцсети конкурентов интересуют 11% медицинских сестер — 11% и 8% бухгалтеров — 8%.

Такие данные, полученные в ходе социологических опросов, приводит сервис по поиску работы SuperJob.ru.

Кстати, из числа наших коллег журналистов, за аккаунтами других СМИ в соцсетях внимательно наблюдают 34% опрошенных.