Требуются услуги активного и общительного промоутера

Выход в утреннее (с 7.00 до 9.00) и вечернее (с 17.00 до 19.00) время по часу.

Что входит в обязанности:

- продажа газет;

- привлечение внимания покупателей громкоговорителем.

Мы ждем от вас:

- ответственное отношение к поставленным задачам;

- исполнительность;

- позитивный настрой;

- умение привлечь и заинтересовать покупателей.

Оплата почасовая на месте после окончания работы - 500 руб./час.

Обращаться по телефону 8(843)222-09-84, доб. 1203, 1254.