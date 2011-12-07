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Требуются услуги активного и общительного промоутера

Требуются услуги активного и общительного промоутера со знанием русского и татарского языков для продвижения и продажи газет на станциях метрополитена («Пл. Тукая», «Пр. Победы», «Яшьлек», «Козья слобода», «Северный вокзал», «Суконная слобода», «Дубравная», «Авиастроительная»).

Выход в утреннее (с 7.00 до 9.00) и вечернее (с 17.00 до 19.00) время по часу.

Что входит в обязанности:

- продажа газет;

- привлечение внимания покупателей громкоговорителем.

Мы ждем от вас:

- ответственное отношение к поставленным задачам;

- исполнительность;

- позитивный настрой;

- умение привлечь и заинтересовать покупателей.

Оплата почасовая на месте после окончания работы - 500 руб./час.

Обращаться по телефону 8(843)222-09-84, доб. 1203, 1254.

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