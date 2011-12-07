Требуются услуги активного и общительного промоутера

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Выход в утреннее (с 7.00 до 9.00) и вечернее (с 17.00 до 19.00) время по часу.
Что входит в обязанности:
- продажа газет;
- привлечение внимания покупателей громкоговорителем.
Мы ждем от вас:
- ответственное отношение к поставленным задачам;
- исполнительность;
- позитивный настрой;
- умение привлечь и заинтересовать покупателей.
Оплата почасовая на месте после окончания работы - 500 руб./час.
Обращаться по телефону 8(843)222-09-84, доб. 1203, 1254.