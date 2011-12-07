В Казани стартуют бесплатные курсы по изучению истории ислама

Казанский благотворительный фонд «Закят» запустил новый образовательный проект. В учебной программе проекта — шесть направлений. Слушатели будут изучать Коран, историю ислама, а также основы психологии, предусмотрены занятия для особенных детей и их родителей. Кроме того, по субботам для женщин организуют занятия фитнесом.

Все занятия будут проходить в благотворительном фонде «Закят» по адресу: ул. Габдуллы Тукая, 89, сообщает пресс-служба префектуры «Старый город». Более подробную информацию о проекте можно узнать по телефону: +7(843)225-33-22.