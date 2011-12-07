В Казани за сутки зарегистрировано 44 заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 83 — контактные. 25 человек госпитализирован, 59 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

11-ти заболевшим — от 18 до 30 лет, 31-му — от 30 до 50 лет, семерым — от 50 до 60 лет, 17-ти — от 60 до 70 лет, 12-ти — от 70 до 80 лет, шестерым — от 80 до 90 лет.

В Казани выявлено 44 заболевших, по пять человек заболели в Бавлинском, Зеленодольском и Спасском районах, по трое заболевших в Алексеевском и Бугульминском районах. Также коронавирусные больные обнаружены еще в 12 районах республики.

Всего по данным, на 27 января, в Татарстане зарегистрировано 15 707 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 12 138 человек (+98 за сутки). Вакцинацию прошли 12 134 человека, 2 016 из них получили вторую дозу.