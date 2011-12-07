В прошлом году в колониях РТ было изъято 2,4 тыс. телефонов

В Татарстане в прошлом году сотрудники УФСИН изъяли более 2,4 тыс. телефонов в колониях, сообщил начальник УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев.

«В 2020 году операторам связи направлены материалы на отключение 780 абонентских номеров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее», — уточнил он.

Глава ведомства также отметил, что сотрудникам УФСИН удалось пресечь передачу 1,9 тыс. телефонов заключенным. Устройства перебрасывали через ограждение или отправляли в посылке.