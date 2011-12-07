В республике пройдет 170 мероприятий, посвященных языкам

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилия Ахметзянова, директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннуллин, директор ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев и руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

— Министерством культуры совместно с министерством образования и науки утвержден план по проведению в 2021 году в Республике Татарстан Международного дня родного языка, — рассказал Дамир Натфуллин. — Всего проект плана насчитывает порядка 170 мероприятий. Они будут проходить в разном формате. В 2020 году форматы значительно расширились за счет онлайна.

В ходе месячника министерством культуры будет проведено 31 мероприятие, включая всероссийский конкурс чтецов, конкурс художников, книжные выставки. В свою очередь «Татаркино» проведет в каждом из муниципалитетов республики тематические кинопоказы.

Одним из наиболее крупных событий, посвященных родным языкам в РТ, обещает стать выступление хора из 2 тысяч человек в национальных костюмах. Константин Яковлев пообещал, что это произойдет летом на берегу Казанки или Кабана. Планируется исполнение гимнов России и Татарстана.

В республике идет разработка образовательных материалов по татарскому языку и литературе для школ. Лилия Ахметзянова отметила, что в условиях дистанционного обучения учителя столкнулись с отсутствием онлайн-контента для преподавания.

— Этнокультурное образование и воспитание, вопрос изучения истории, культуры, национальных традиций и обычаев народов республики, внедрение эффективных технологий языкового образования являются одними из основных приоритетных задач министерства образования и науки, — прокомментировала Лилия Ахметзянова. — За 10 лет было сделано многое. Создана и успешно функционирует сеть дошкольных образовательных организаций, где ведется воспитание на родных языках. Функционирует сеть образовательных учреждений с родным нерусским языком.

Ким Миннуллин сообщил, что в этом году в республике идет работа по исправлению ошибок на памятных досках.