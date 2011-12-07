В Татарстан в прошлом году привлекли 40 новых инвесторов

Общий объем заявленных инвестиций новых резидентов составил почти 11 млрд рублей.

В Татарстан в 2020 году было привлечено 40 новых инвесторов, сообщила руководитель АИР РТ Талич Минуллина.

«У агентства стоит показатель по эффективности и количеству резидентов ТОСЭР. В 2020 году благодаря федеральному режиму мы смогли привлечь 40 инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций в 10 млрд 958 млн рублей», — заявила спикер.

Так, общая величина инвестиций компании по производству гибкой упаковки в Нижнекамске «Ай-Флекс» составила 1,9 млрд рублей, а инвестиции в строительство элеваторного комплекса в Зеленодольске достигли 1,7 млрд рублей.

11 инвесторов, получивших ранее статус резидентов ТОСЭР, пересмотрели соглашения в связи с экономической ситуацией и, некоторые из них, увеличили инвестиции.

Так, с 75 млн до 405 млн капитальные вложения увеличил производитель полимерных изделий ООО «Индел». С 4,6 млн до 5,8 млн рублей инвестиции поднялись у ОО «ТЭМПО», также увеличение вложений с 69,8 млн до 252,7 млн рублей наблюдалось у ООО «КМЛ НЧ» и со 130,8 млн до 181,3 млн рублей — у ООО «Термокреп».