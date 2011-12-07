В Татарстане израсходован 91% вакцины от COVID-19

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В Татарстане израсходовано 91% доз вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
В некоторых районах вакцина использована полностью, пояснил спикер. Но к 1 февраля ожидается прибытие новой партии вакцины от завода-производителя.
Напомним, в республике вакцинацию прошли 12 134 татарстанца, 2 016 из них получили вторую дозу.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на утилизацию ушло только 0,2% вакцины от COVID-19.