Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане израсходован 91% вакцины от COVID-19

На сегодняшний день привито 12 134 татарстанца.

В Татарстане израсходовано 91% доз вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В некоторых районах вакцина использована полностью, пояснил спикер. Но к 1 февраля ожидается прибытие новой партии вакцины от завода-производителя.

Напомним, в республике вакцинацию прошли 12 134 татарстанца, 2 016 из них получили вторую дозу. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на утилизацию ушло только 0,2% вакцины от COVID-19.

КВ
Лента новостей