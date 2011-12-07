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В Татарстане на утилизацию ушло только 0,2% вакцины от COVID-19

Утилизация вакцины – единичные случаи.

В Татарстане утилизировано только 0,2% вакцины от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«То, что вакцины утилизируются — это нормальная история, абсолютно. Вы сами можете себе представить, назначают, например, пятерым одновременно сделать, к сожалению, пятый может не прийти в силу тех или иных причин. Поэтому, на данный момент у нас утилизировано 0,2% вакцины», — рассказал Жаворонков.

Он также отметил, что такие случаи — единичные, а данный показатель совершенно нормальный. 

КВ
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