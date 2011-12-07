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За 2020 год инспекторы Госстройнадзора РТ провели 3 834 проверки

Протоколов об административных правонарушениях сотрудниками ГСН РТ было составлено 1 452.

За прошедший год под надзором Инспекции ГСН РТ находилось 1 212 объекта капитального строительства, в отношении которых было проведено 3834 проверки.

Как пишет пресс-служба ведомства, всего инспекторы составили 1 452 протоколов об административных правонарушениях. Среди них 731 протокол по статье 9.4 КоАП РФ и 414 протоколов по статье 9.5 КоАП РФ.

Надзор велся за строительством и реконструкцией детских садов, школ, больниц, поликлиник, спортивных комплексов, культурных центров, автодорог и жилых домов, в том числе по республиканской программе социальной ипотеки.

Выявленные в ходе надзорных мероприятий нарушения были своевременно устранены. 

КВ
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