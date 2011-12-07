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Журнал «Казан утлары» выпустит вторую книгу: «Киллер» будет доступен уже в феврале

Первая повесть, выпущенная тиражом в 2 тыс. экземпляров, была раскуплена за три недели.

При поддержке АО «Татмедиа» в издательстве «Идель пресс» журнал «Казан утлары» выпустит повесть Марата Кабирова «Киллер».

Как отметил главный редактор журнала Рустам Галиуллин, новое произведение популярного татарского писателя получилось остросюжетным, поэтому оно вызовет интерес у читателя. Также в книгу войдет еще одна повесть Кабирова.

Ожидается, что «Киллер» поступит в продажу в феврале. Приобрести его можно будет в редакциях районных газет и книжных магазинах Татарстана. 

Отмечается, что первая повесть из серии библиотеки «Казан утлары», выпущенная тиражом в 2 тыс. экземпляров, была раскуплена за три недели.

КВ
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