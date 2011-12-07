В Казани хранят все языки мира или Всероссийский диктант по немецкому сдан успешно

Проверить свое понимание иностранного языка на слух все желающие смогли с помощью опытного педагога из Федеративной Республики Германия, сотрудника института DAAD Клаудии Ульрих – она зачитала тексты двух уровней разной сложности – А2 и В2.Диктант состоялся в Сиреневом зале Немецкого Дома РТ. Здесь казанцы, пришедшие на «Tolles Diktat», разделились на две группы - в зависимости от уровня знания языка. Первыми за столы сели те, кто еще только приступил к изучению немецкого. Начинающие писали наиболее простой вариант – А2. Те, кто изучает язык более двух лет – средний уровень В2. Важным моментом для участников было то, что текст читала носитель языка из Германии, - получится ли на слух воспринимать живую немецкую речь?- У меня уровень знания немецкого - А1, но я решил проверить себя и попробовать написать со слуха и более сложный текст уровня А2, - делится своими впечатлениями после добровольного экзамена старшеклассник Бахтияр Мирсаитов. - Да, вначале было непросто, но затем много слов оказались уже знакомы, к тому же и сам текст был очень интересный – по истории немецкого театра в России. В школе изучаем английский, а немецким прихожу заниматься сюда, в наш казанский Немецкий Дом.А вот какие подробности проекта к словам школьника-полилингвиста добавила ведущий педагог Немецкого Дома РТ Яна Стрельник.- «Tolles Diktat» - это всероссийская открытая акция, диктант проводится абсолютно для всех изучающих немецкий язык – неважно, будь это взрослые люди или школьники, профессионально изучающие язык или в качестве хобби. Его задача едина – проверка знания немецкого языка и его популяризация.- Скажите, Яна Александровна, «русский» тотальный диктант, ставший необычайно популярным в последние годы, можно написать он-лайн, следуя тексту ведущего в интернете. А где в Сети проводится его германский аналог?- На сайте Международного союза немецкой культуры. Для этого необходимо получить подтверждение вашей заявки участия и затем выбрать проверочный уровень от А1 до С2. То есть предусмотрены варианты текстов, как для начинающих, так и для хорошо знающих язык. Немецкий Дом РТ – неизменный многолетний участник этой акции, в этом году мы провели диктант по текстам наиболее популярных уровней знаний – А2 и В2. «Tolles Diktat» проводится ежегодно, с 20 по 22 февраля. Так что принимайте участие, изучайте ведущий язык Европы!Отметим, что традиционно тотальный диктант по немецкому языку (в современном немецкоязычном написании «Tolles Diktat»), Немецкий Дом Республики Татарстан проводит совместно с Международным союзом немецкой культуры и образовательными учреждениями Татарстана. В число его участников неизменно входит большое количество казанских школьников, желающих повысить свой уровень знания выбранного для изучения иностранного языка.Кстати, 21 февраля в мировом календаре отмечен как Международный день родного языка. Учрежден он решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. А ведь повод для беспокойства есть. По оценкам ЮНЕСКО, половина (!) из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. Например, в 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения.Республика Татарстан языки своих народов, проживающих здесь, неизменно стремится сохранить во всей их полноте и самобытности.Итоги акции «Tolles Diktat», ставшей уже международной, подведут после проверки работ во всех городах-участниках.