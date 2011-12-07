Юбилей танкового училища Казани: «тигры», тачанки, Гудериан и гречневая каша для всех

Училище в честь торжества распахнуло двери для всех желающих, и территория его быстро заполнилась казанцами - ностальгирующими дембелями-танкистами, семьями с детьми и просто поклонниками истории могучей техники.Атмосферу настоящего мужского праздника прочувствовал и корреспондент «Казанских ведомостей».К началу торжеств, к 10 утра, на главном плацу училища уже выстроились когорты выпускников со своими штандартами: «Выпуск 1979 г.», «Выпуск 1992 г.»… Погрузневшие мужчины в штатском радостно тянули ладони для крепкого рукопожатия навстречу все прибывавшим и прибывавшим однополчанам: «Серега, Мишка, привет, мужики, с наступающим праздником!»А в 10.15 прибыл и главнокомандующий дня: на торжества в Казань приехал выпускник училища, а ныне начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Он поздравил коллектив училища с 100-летним юбилеем и вручил Казанскому танковому орден Жукова. После торжественной церемонии генерал вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым открыл установленный на территории учебного заведения памятник герою-танкисту Семену Коновалову. Затем на стадионе училища началась самая зрелищная часть праздника - театрализованное действо, посвященное истории создания прославленного учебного заведения. Напомним, в годы Великой Отечественной войны Казанское танковое подготовило такое количество выпускников, что из них можно было бы составить две армии! А более 50 выпускников боевой кузницы удостоились званий Героя Советского Союза и Героя России.И вот трибуны стадиона, до отказа заполненные зрителями, дружно оживились: это на «поле сражения» вышли первые солдаты Рабоче-Крестьянской Красной Армии в полной амуниции, с примкнутыми к винтовке штыками. За ними грозное оружие Гражданской войны - тачанка с пулеметом, будто только что примчавшаяся из фильма «Чапаев». Вороной конь нетерпеливо бьет копытом перед боем - все настоящее, взаправдашнее! Мальчишки на трибунах раскрывают рты от восторга: «Гляди-ка, пулемет!» И вот уже конница уступает место первенцам танковых войск - броневикам. Выстрелы, грохот орудий, дым от пушек медленно расстилается над полем стадиона. Но главные бои еще впереди, пока между СССР и Германий затишье: вот мирно закурили после совместных учений в Казани германский и советский офицеры. Напомним самого знаменитого из них - стратега танковых блицкригов Второй мировой Гейнца Гудериана, который тоже побывал в немецкой танковой школе «Кама», созданной на территории СССР в Казани для обучения немецких танкистов. Ух ты! А вот неторопливо поползли по «полю боя» и они - монументальный «тигр» при поддержке «пантеры». Залпы орудий оглушают зрителей, но по трибунам идет одобрительный гул: наши идут! Т-34 лихо прогоняют врагов, победа, как всегда, за нами!В заключительной части театрализованного действа публике представили современные виды бронетанковой техники. А потом все желающие смогли познакомиться со всей представленной техникой уже не спеша, и конечно, сфотографироваться на фоне могучих стальных красавцев. Для этого на территории училища к юбилею организовали представительную выставку бронетехники. Отдельной экспозицией военные представили и стрелковое оружие разных лет, в том числе и вызвавшее наибольший интерес трофейное. С разнообразной амуницией и военной формой, и зарубежных армий тоже, можно было ознакомиться уже в помещениях - в музее училища. А тех, кто притомился от обширной программы, подготовленной курсантами и офицерами Казанского танкового училища, уже ждали походные кухни-палатки. Ну конечно же, с любимой кашей всех россиян - гречневой. Угощали здесь от души! Что же, и мы тоже от души поздравляем казанских танкистов с весомым юбилеем - 100-летием! Пусть наши мощные танковые моторы лучших танков мира ревут лишь на тренировочных полигонах и на таких праздниках для мирных жителей!