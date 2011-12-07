Минниханов: Слишком быстротечна политическая ситуация, нужны активные встречи и контакты

Президент РТ, совместно с премьер-министром РТ и председателем Госсовета РТ, встретился в Казанском Кремле с татарстанскими депутатами госдумы 6-го созыва от партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Мы договорились о том, что заполним собой все ключевые комитеты. За каждым депутатом будут закреплены те или иные министерства и ведомства и федеральные программы, в которых Татарстан должен участвовать, привлекая в республику средства федерального бюджета», — уточнил один из 13 «единороссов» от Татарстана Олег Морозов.

В свою очередь, Минниханов предложил татарстанским депутатам собирать координационный совет ежемесячно, а не ежеквартально, так как «слишком быстротечна политическая ситуация, и нужны активные встречи и контакты».

Напомним, от «Единой России» по РТ в госдуму РФ вошли 13 человек: Рустам Минниханов, Фарид Мухаметшин, Олег Морозов, Алина Кабаева, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Ирек Богуславский, Марат Бариев, Радик Ильясов, Ринат Хайров, Александр Сидякин, Ришат Абубакиров, Марсел Галимарданов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов встретился с легендой «Рубина».