В РТ синдром дауна диагностируется с точностью 95 %

По информации ИА «Татар-Информ», врачи Татарстана диагностируют синдром Дауна в 95 случаях из 100 у тех женщин, которые проходят обследование до 14 недель беременности. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Игнашина.

«В Татарстане мы выявляем синдрома Дауна с вероятностью 95%, это практически европейский показатель», — подчеркнула Игнашина.

В родильных домах республики отмечается высокий уровень родовспоможения. Поэтому в Татарстане предпочитают рожать многие женщины из других субъектов РФ и даже из-за границы. Так, например, в прошлом году татарстанские акушеры приняли роды у женщин из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Нигерии и других стран.

В число приоритетных задач Минздрава РТ на 2020 год входят дальнейшее снижение младенческой смертности, профилактика преждевременных родов, а также совместная работа с другими ведомствами, например, обучение женщин совместно с ГИБДД пользованию детскими креслами, отметила Елена Игнашина.