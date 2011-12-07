В Татарстане увеличилось количество банкротов

В 2019 году татарстанцы в два раза чаще стали подавать на банкротство.Такую информацию озвучил на итоговом совещании Арбитражного суда РТ его председатель Максим Боровков.

По словам Боровкова, число заявлений о банкротстве физических лиц в регионе выросло на 91,6% по сравнению с 2018-м, увеличившись до 2244.

«За четыре года действия новых законодательных положений количество заявлений о признании граждан банкротами непрерывно и существенно растет», признал Максим Боровков.

Также он отметил, что большинство заявлений о признании должника банкротом являются заявлениями о признании банкротом граждан.

В заключении Боровков обратил внимание на то, что арбитражные управляющие призваны действовать в интересах не только своего должника, но и его кредиторов.