Число жалоб на попрошаек в Татарстане выросло в 100 раз

Татарстанцы стали больше внимания обращать на попрошаек. С начала этого года Уполномоченый по правам человека РТ получил 201 обращение с просьбой о помощи таким людям. За весь 2020 год поступило всего два подобных сообщения, об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РТ.

«По состоянию на 20 апреля за 2021 год в наш адрес через систему ЕГИС ГЛОНАСС +112 поступило 201 такое обращение, — говорится в сообщении пресс-службы. — В прошлом году за аналогичный период по этому вопросу мы получили всего 2 обращения».

В связи с обострением ситуации с попрошайничеством была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители аппарата уполномоченного, органов местного самоуправления, здравоохранения, социальной защиты и волонтеры проекта «Душа России», отметили в пресс-службе уполномоченного.

Впервые проблема вышла на уровень руководства Республики Татарстан в 2015 году, когда на улицах в качестве попрошаек стали появляться дети. Тогда по инициативе аппарата Уполномоченного по правам человека РТ в Казани было проведено пять рейдов.