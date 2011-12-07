Мэр Казани похвалил специалистов за оперативность после пожара на подстанции «Советская»

Мэр Казани Ильсур Метшин похвалил специалистов за оперативную работу после пожара на электроподстанции «Советская».

Напомним, что из-за произошедшего вчера пожара на улице Зорге без электричества остались 38 тыс. казанцев, живущих в Советском и Приволжском районе города.

Мэр отметил, что для такого города, как Казань, случившиеся накануне происшествие является хоть и чрезвычайным, но оно остается в «районном масштабе». Комментируя ситуацию в программе «Актуальная тема» на телеканале «Эфир», Метшин сообщил, что причиной пожара на подстанции стал загоревшийся кабель.

«Такие ситуации случаются, — сказал он. Спасибо нашим специалистам за то, что они быстро отреагировали и стали устранять последствия».