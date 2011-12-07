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Мэр Казани похвалил специалистов за оперативность после пожара на подстанции «Советская»

Причиной возгорания на электроподстанции стал загоревшийся кабель.

Мэр Казани Ильсур Метшин похвалил специалистов за оперативную работу после пожара на электроподстанции «Советская».

Напомним, что из-за произошедшего вчера пожара на улице Зорге без электричества остались 38 тыс. казанцев, живущих в Советском и Приволжском районе города.

Мэр отметил, что для такого города, как Казань, случившиеся накануне происшествие является хоть и чрезвычайным, но оно остается в «районном масштабе». Комментируя ситуацию в программе «Актуальная тема» на телеканале «Эфир», Метшин сообщил, что причиной пожара на подстанции стал загоревшийся кабель.

«Такие ситуации случаются, — сказал он. Спасибо нашим специалистам за то, что они быстро отреагировали и стали устранять последствия». 

КВ
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