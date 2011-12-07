На Казанской ярмарке представят выставку «Путями Победы: история в лицах»

Завтра, 28 апреля, на Казанской ярмарке будет открыта бесплатная для всех посетителей интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах».

Как сообщила координатор проекта Гузель Фаезова, проект, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, создан по инициативе Госкомитета РТ по архивному делу при поддержке объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие».

Известно, что экспозиция будет представлена в 26 залах мультимедийного парка «Россия — Моя история», где в каждом будут размещены по пять-шесть экранов, с помощью которых в формате слайд-шоу можно будет полистать электронные копии архивных документов.

«С помощью архивных документов, транслируемых большими мультимедийными экранами, мы расскажем о вкладе тружеников тыла Татарии в Победу», — рассказала Фаезова.

Выставка будет работать до 9 мая включительно, посетить ее можно будет с 11 до 16 часов. Открытие выставки запланировано на 14:00.