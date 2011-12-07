Нижнекамская школьница получила ответ на свое письмо королеве Великобритании

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Нижнекамская школьница получила ответ на свое письмо королевые Великобритании Елизавете II.
Известно, что письмо 13-летняя ученица школы №36 Эмира Мубаракова отправила в конце прошлого года. В нем она рассказала о себе и своих увлечениях, а также спросила у королевы следующее: «Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время?».
Ответ пришел школьнице спустя четыре месяца. В нем Елизавета II поблагодарила Эмиру за внимание к Её величеству и пожелала успехов во всех начинаниях, сообщается в местной группе в социальных сетях.