Нижнекамская школьница получила ответ на свое письмо королеве Великобритании

Нижнекамская школьница получила ответ на свое письмо королевые Великобритании Елизавете II.

Известно, что письмо 13-летняя ученица школы №36 Эмира Мубаракова отправила в конце прошлого года. В нем она рассказала о себе и своих увлечениях, а также спросила у королевы следующее: «Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время?».

Ответ пришел школьнице спустя четыре месяца. В нем Елизавета II поблагодарила Эмиру за внимание к Её величеству и пожелала успехов во всех начинаниях, сообщается в местной группе в социальных сетях.