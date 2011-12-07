«Помогите добраться до Ижевска! Спасибоньки вам…» за винишко: как отличить попрошайку от попавшего в беду

На лестнице возле подземного перехода на Площади Тукая довольно часто можно увидеть мужчину потрёпанного вида, в красной куртке, джинсах и реплике Adidas. В руках картонка, на которой маркером аккуратным каллиграфическим почерком описана одна из классических историй: «Добрые люди! Помогите добраться до Ижевска! Спасибоньки Вам!»

Ну, что ж, человеку надо помочь, даю ему 100 рублей. Обрадовавшись деньгам, мужчина вступает в диалог. «На работе обманули: деньги так и не выплатили», — говорит он мне.

Мужчина сообщает, что на билеты ему не хватает 760 рублей (цена на билеты из Казани до столицы Удмуртии колеблются от 750 по 2 тыс. реблей), на вопрос, о том, сколько уже удалось собрать, с гордостью указывает на мою купюру.

Подают ему, и правда, не особо охотно. Пока прикидываю, сколько примерно у него уйдёт времени, чтобы набрать нужную сумму, вижу, что мужчина в красной куртке встал и двинулся вверх по улице Пушкина. Решила двинуться за ним следом.

Не на билет, а на бутылку

Мужчина дошёл до «Пятёрочки», бережно сложил картонку и стаканчик для подаяний за урну. Спустя 5 минут вышел с бутылкой под мышкой. Не сказать, что развитие событий оказалось неожиданным, но стало жалко, что 100 рублей были потрачены таким образом, ведь могли достаться действительно нуждающимся.

Продавщица в магазине, с негодованием рассказала про «героя»: он появляется несколько раз в день, чтобы купить бутылку вина. Сама кассир заметила, что знает, откуда у него деньги, но не продать алкоголь не может — работа есть работа.

Попрошайки на улицах, как выяснилось, приковывают все больше внимания казанцев. И если кто-то, как я, подает им деньги, то другие обращаются к уполномоченному по правам человека с просьбой помочь «попавшим в беду». И число подобных обращений по сравнению с прошлым годом возросло в 100 раз.

На 20 апреля за 2021 год в наш адрес через систему ЕГИС ГЛОНАСС +112 поступило 201 такое сообщение, в прошлом году за аналогичный период по этому вопросу мы получили всего 2 сообщения. В связи с чем нами была создана межведомственная рабочая группа с целью разрешения ситуации с попрошайничеством на улицах Казани начальник информационно-аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в РТ Алёна Калупина

Лучше не деньгами

Поскольку такие ситуации не редкость, мы с пресс-службой уполномоченного по правам человека подготовили рекомендации, как определить действительно ли человек нуждается, и что делать, если он оказался просто попрошайкой.

Первое, что нужно сделать — задать просящему пару вопросов: «Что произошло? Какая помощь нужна?» В зависимости от ответа, предложить помощь в виде покупки продуктов или билета. Если человек откажется, ни в коем случае ему нельзя давать деньги, поскольку тогда они, вероятнее всего, будут использованы не по назначению.

Когда вы будете уверены в том, что перед вами попрошайка, сообщите об этом по телефону экстренной помощи ГЛОНАСС+112, либо в приемную уполномоченного по правам человека РТ по телефону 8 (843) 236-41-80.

Поскольку Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение общественного порядка, выраженного в навязчивом приставании к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества (ст.3.15 КоАП РТ), можно также обратиться в полицию.