Организаторы Казанского марафона пообещали собрать мусор после него в течение получаса

После завершения Казанского марафона мусор от точек общепита будет ликвидирован в течение получаса специальной бригадой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

По словам спикера, контроль за уборкой мусора осуществляется с позапрошлого года. При этом он отметил, что в прошлые годы временами публиковались жалобы о мусоре, оставленном после марафона, но назвал их провокацией.