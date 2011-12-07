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Организаторы Казанского марафона пообещали собрать мусор после него в течение получаса

Такое обещание дали организаторы забега.

После завершения Казанского марафона мусор от точек общепита будет ликвидирован в течение получаса специальной бригадой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

По словам спикера, контроль за уборкой мусора осуществляется с позапрошлого года. При этом он отметил, что в прошлые годы временами публиковались жалобы о мусоре, оставленном после марафона, но назвал их провокацией.

КВ
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