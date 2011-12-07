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УБЭП проводит проверки на оборонном предприятии в Челнах

Они проходят в рамках расследования уголовного дела в отношении Наиля Манасипова.

В Набережных Челнах сотрудники московского УБЭП проводят обыски на оборонном предприятии «Ремдизель», сообщает ИА «Татар-информ».

Причиной тому стало расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиля Манасипова, подозреваемого в мошенничестве.

По информации следствия, его фирма закупала у «Ремдизелия» ремкомплекты класса «Евро-2» и «Евро-3». После этого при помощи сертификатов производителя продавались машины, которые по документам проходили по классу «Евро-4». По данным следствия, за несколько лет таким образом было реализовано несколько тысяч автомобилей, а ущерб оценивается миллиардами рублей.

 

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