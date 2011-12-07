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В Челнах из-за общей дороги продолжается разбирательство трех садовых товариществ

На дорогу поставили шлагбаум и решили запросить по тысяче рублей за пропуск для проезда по ней.

В Челнах продолжается разбирательство трех садовых товариществ. Конфликт у садоводов из СНТ «Росинки», «Родник» и «Зеленые горки» произошел из-за общей дороги, сообщают «Челнинские известия».

Дело в том, что дорога предназначена для общего пользования. Однако некоторые представители СНТ посчитали, что они вправе перекрыть ее шлагбаумом и заставить других приобретать пропуска за тысячу рублей.

Председатель «Родника» и «Зеленых горок» Миннегуль Семина заявила, что дорога проходит по территории «Родника» и была отремонтирована на средства садоводов «Родника» и «Зеленые горки». «На ее ремонт было направлено более 200 тысяч рублей. Есть другой заезд на территорию «Росинки», — заявила она.

Предатель «Росинки» Владимир Герасимов же объясняет, что другого безопасного подъездного пути к ним в общество нет — только через эту самую дорогу. По его словам, споры о ней длятся больше года. Садоводы доходили до Верховного суда РТ. «Суд встал на нашу сторону и удовлетворил иск об установлении сервитута», — добавил он. 

Сейчас садовые товарищества планируют сесть за стол переговоров и заключить трехстороннее соглашение.

 

КВ
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