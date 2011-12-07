В казанской многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавшие

Сегодня около 12 часов дня в квартире многоэтажного дома № 29 на улице Батыршина прогремел взрыв. О ЧП сообщают очевидцы.

На месте событий работают спасатели, которые эвакуировали как жителей квартиры, где произошел взрыв, так и их соседей.

Согласно предварительным данным, жительница квартиры, в которой имел место врзрыв, получила медицинскую помощь.

На данный момент на месте событий работают сотрудники экстренных служб. Взрыв затронул площадь в 50 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, его причиной стал порох и патроны, хранящиеся в квартире одного из жильцов, он был задержан. Полицейские, проводившие обыск, также обнаружили компоненты для изготовления взрывоопасных веществ.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники, задержанный — 49-летний сотрудник порохового завода.