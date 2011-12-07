В маршрут Казанского марафона попадут городские достопримечательности

Трасса Казанского марафона станет не только одной из самых плоских в Европе, но и одной из самых интересных. Как сообщил в ходе пресс-конференции организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров, в маршрут забега были включены значимые туристические места города, включая Кремль и Старо-Татарскую слободу.

Также он отметил, что казанская трассы был сертифицирована по категории «А», что означает установления на ней официальных рекордов.