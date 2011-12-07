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Ветеранам войны в Татарстане доставят персональные поздравления Президента РФ

Открытки к 9 мая почтальоны доставят 23 400 татарстанцам.

Ветеранам войны, блокадникам и труженикам тыла в Татарстане доставят традиционные персональные поздравления Президента РФ.

Как сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан Почтасы», всего со 2 по 8 мая специальные художественно оформленные конверты с поздравлением Владимира Путина по всей стране получат более 800 тысяч почетных адресатов, 23 400 из них вручат татарстанцам.

«Сотрудники Почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни», — добавили в пресс-службе. Если застать адресата все-таки не удалось, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц. За это время будут регулярно повторяться попытки доставки поздравления сотрудниками местного отделения. 

КВ
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