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«Ак барс Созидание» оказал поддержку на 300 млн рублей татарстанцам, пострадавшим от пандемии

Более 70 тыс. человек получили помощь благодаря действиям фонда.

Благотворительный фонд «Ак барс Созидание» оказал поддержку татарстанцам, пострадавшим впериод пандемии, на более чем 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд выполняет роль посредника между получателями помощи и благотворителями. Так, фонд содействовал реализации проекта «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Это огромная организационная работа: в каждом муниципальном районе были заключены договоры с некоммерческими организациями, которые отвечали за своевременную доставку по каждому из адресов, ведение отчетной документации и т. д. За рамками данной акции фонд координировал оказание продовольственной помощи иностранным студентам казанских вузов — эта работа велась в сотрудничестве с ректоратом КФУ и Министерством образования и науки республики», — рассказала директор фонда, член Штаба социальной поддержки Альфия Валиева.

Кроме того,  благодаря целевым пожертвованиям 65 пожилых опекунов и 135 одиноких пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума получили сформированные на средства фонда продовольственные наборы.

Также была оказана помощь школьникам, которые перешли на дистанционное обучение ­– детские дома Апастовского и Муслюмовского районов получили 23 ноутбука, а «Мегафон» провел профориентационные вебинары для воспитанников детских домов.

Всего помощь получили более 70 тыс. человек.

КВ
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