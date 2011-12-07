«Ак барс Созидание» оказал поддержку на 300 млн рублей татарстанцам, пострадавшим от пандемии

Благотворительный фонд «Ак барс Созидание» оказал поддержку татарстанцам, пострадавшим впериод пандемии, на более чем 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд выполняет роль посредника между получателями помощи и благотворителями. Так, фонд содействовал реализации проекта «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Это огромная организационная работа: в каждом муниципальном районе были заключены договоры с некоммерческими организациями, которые отвечали за своевременную доставку по каждому из адресов, ведение отчетной документации и т. д. За рамками данной акции фонд координировал оказание продовольственной помощи иностранным студентам казанских вузов — эта работа велась в сотрудничестве с ректоратом КФУ и Министерством образования и науки республики», — рассказала директор фонда, член Штаба социальной поддержки Альфия Валиева.

Кроме того, благодаря целевым пожертвованиям 65 пожилых опекунов и 135 одиноких пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума получили сформированные на средства фонда продовольственные наборы.

Также была оказана помощь школьникам, которые перешли на дистанционное обучение ­– детские дома Апастовского и Муслюмовского районов получили 23 ноутбука, а «Мегафон» провел профориентационные вебинары для воспитанников детских домов.

Всего помощь получили более 70 тыс. человек.