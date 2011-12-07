Две жительницы Альметьевска открыли подпольный банк

Под судом окажутся 2 татарстанки, обогатившиеся за счет незаконного обналичивания денежных средств на 12 миллионов рублей. Об этом сообщил старпом прокурора РТ Руслан Галиев.

Согласно предоставленной информации, начиная с января 2014-го и заканчивая июнем 2018 года, 2 жительницы Альметьевска занимались незаконными банковскими операциями посредством 3-х управляемых ими организаций.

Злоумышленницы открыли и вели несколько банковских счетов. Проводили операции по перечислению платежных средств от имени физлиц и юрлиц, организовывали инкассацию.

За свою «помощь» правонарушительницы получали вознаграждение в размере от 1 до 17 процентов от каждой «операции». За почти 4,5 года через руки предприимчивых гражданок прошло около 250 миллионов рублей. Преступный тандем сумел заработать свыше 12 миллионов рублей.

Давать показания подозреваемые не захотели. Теперь их судьбу должен решить суд.