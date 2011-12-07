Эдуард Хайруллин запустил проект «Новая Тартария» на своем YouTube-канале

Эдуард Хайруллин выпустил книгу «Татарстан 100: прежде и теперь» и запустил на YouTube проект, посвященный истории Татарстана.

К 100-летию образования ТАССР замруководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выпустил книгу «Татарстан 100: прежде и теперь». Об этом Эдуард Хайруллин рассказал на своем YouTube-канале.

Хайруллин сообщил, что в поиске архивной информации и подготовке материалов для книги ему помог известный казанский краевед Лев Жаржевский, а также другие историки фотографы и дизайнеры, которые «попытались как в окно заглянуть в жизнь людей 20-х годов прошлого века и сравнить ее с современностью».

После он добавил, что на своем канале он будет выкладывать ролики об отдельных эпизодах истории Татарстана. Там уже есть выпуск о создании ТАССР и ее отцов-основателей.