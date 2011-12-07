Генконсул Китая поздравил татарстанцев со столетием образования ТАССР

Со столетием образования ТАССР поздравил татарстанцев Генконсул Китайской Народной Республики У Инцинь. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ Рустама Минниханова.

У Инцинь отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции во многих областях и имеет благоприятный инвестиционный климат, а потому вызывает большой интерес со стороны Китая. Он подчеркнул, что «за все годы сотрудничества истории еще не было столь частых визитов высокопоставленных лиц КНР в Татарстан», что показывает особо пристальное внимание Китая к укреплению сотрудничества с такими регионами России. За прошлый год в республику с официальными визитами прибывали 13 делегаций.

Генконсул пожелал республике процветания, а татарстанцам крепкого здоровья, успехов и благополучия.