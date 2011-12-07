Глава ЦИК РФ отказалась от цифровых участков для голосования в Татарстане

Из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в стране ЦИК РФ отказалась от реализации проекта цифровых участков в регионах. Оборудование цифровых участков стоит больших денег, поэтому таковые будут организованы только в Москве.

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, вопрос организации цифровых избирательных участков был отложен главой ЦИК России Эллой Памфиловой, поскольку таковые будут организованы только там, где есть соответствующее оборудование, то есть в Москве. Но если на территории столицы РФ будет находится гражданин, прикрепленный к Нижнекамскому округу №28, он сможет проголосовать на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ. А 13 сентября можно будет проголосовать на выборах президента Татарстана.

Кондратьев убежден, что «цифровые участки - это актуальный инструмент, позволяющий реализовать свои избирательные права всем гражданам без исключения».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что более 21 тысячи сотрудников ЦИК РТ повысили квалификацию в мобильном приложении «Избиратель Татарстана». А также о том, что Памфилова заявила о готовности электронного голосования по Конституции в ряде регионов РФ.