«Казаньоргсинтез» присоединился к движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», сообщили в пресс-службе организации.

«По решению руководства компании, в здании ДК Химиков безвозмездно выделяется несколько помещений общей площадью около 100 кв. метров для организации работы Штаба социальной поддержки, координирующего деятельность республиканского движения», — уточняется в сообщении.

Также, в выделенных помещениях разместится call-центр на 25 операторов, которые будут обрабатывать запросы на помощь.

Напомним, республиканское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» занимается оказанием различной помощи нуждающимся жителям республики. Движение уже включает в себя более 60 тыс. волонтеров, спортсменов, бизнесменов, лидеров общественных и некоммерческих организаций.